Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР

Вадим Карасев

Волонтеры молодежного корпуса #МыВместе продолжают помогать эвакуированным из ЛДНР жителям.

Вместе с ребятами ночное дежурство провел депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политики, Игорь Кастюкевич.

"Ночью холодно. Хотелось бы сказать, что на границах спокойно, но это не так. Люди идут и днем, и ночью. Дети, старики, женщины. Подбадриваешь -улыбаются вроде, но какие уж тут улыбки, когда вынужден все бросить и уехать. Девочка одна, лет трех, взяла меня за руку и держит, а у меня внутри все переворачивается», - поделился Кастюкевич.

Накануне вечером в волонтерский пункт приехал депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов, чтобы перенять опыт организации аналогичных волонтерских пунктов. Кроме того, Гимбатов при содействии фонда социальных проектов "Наследие" - "Своих не бросаем", привез в Ростовскую область фуру с пятью тоннами гуманитарного груза. Это мясные изделия, крупы, сладости, тушенка со сгущенкой, сок и йогурты, а также средства гигиены для прибывающих жителей.

"Волонтеры помогают жителям, в основном, женщинам и детям, - обогревают их, оказывают психологическую помощь. Это очень важно. Люди растеряны, выходят и не знают, куда идти, не понимают, какие документы оформлять. Добровольцы им все разъясняют, в круглосуточном режиме. Они большие молодцы! Работают неформально, с полной отдачей, это видно", – рассказал Гимбатов.

Сейчас в Волгограде готовится еще одна машина с гуманитарной помощью, которая в ближайшее время отправится в Ростовскую область.