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Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass

Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass


Аналитическая компания Ampere Analysis выпустила материал за авторством Луизы Шортхаус, в котором приводятся рассуждения на тему выгоды для Activision Blizzard и игр издательства от покупки со стороны Microsoft. Речь в материале идет про современный тренд на подписочные сервисы, который издательство Activision Blizzard практически полностью игнорировало, но при переходе к Microsoft все должно измениться.

Аналитики отмечают, что по состоянию на январь 2022 года у Activision Blizzard всего 2 игры добавлены в сервисы по подписке (Game Pass и Playstation Now). При этом, речь идет о старых тайтлах, а не о значимых проектах, вроде Call of Duty (Call of Duty: Black Ops III была доступна подписчикам PlayStation Now весной 2021 года, но покинула сервис через 3 месяца).

В анализе Ampere Analysis указано, что сейчас все больше издательств переходят на модель подписки, и Activision Blizzard будет выгодно сотрудничать с Microsoft:

Чтобы масштабировать свой бизнес по мере того, как рынок игр смещается в сторону моделей по требованию, таких как подписка, Activision Blizzard необходимо было оценить свои возможности. Разработка предложения потоковой передачи повлекла бы за собой партнерство со сторонним поставщиком облачных услуг, а издателю, вероятно, не хватает широты и частоты контента, чтобы предоставить привлекательное предложение непосредственно потребителю. Однако Microsoft может предложить свои облачные возможности Azure в сочетании с коммерчески жизнеспособной структурой [Game Pass] для распространения контента Activision Blizzard. Издатель увидит, что его каталог представлен более широкой аудитории; преимущества очевидны.

Ниже можно видеть график, который аналитики Ampere Analysis приводят, сравнивая количество игр разных издательств в подписочных сервисах.

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По материалам: newxboxone

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