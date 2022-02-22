Анна Цуканова-Котт заинтриговала снимками в свадебном платье

Звезда «Мажора», актриса Анна Цуканова-Котт удивила поклонников фото в свадебном платье. Известная актриса Анна Цуканова-Котт воспитывает двоих наследников от знаменитого режиссера. Звезда вышла замуж за отца своих детей в 2019 году. Пара расписалась в столичном ЗАГСе. Пышной церемонии не было. Анна Цуканова и Александр Котт выбрали повседневный стиль одежды. Они приехали на регистрацию брака в джинсах, футболках и кроссовках. Однако сейчас артистка решила примерить свадебное платье. Знаменитость опубликовала снимки в личном блоге.Анна Цуканова-Котт «22/02/22 лучший день для свадьбы👰‍♀️» — написала Анна Цуканова-Котт и пояснила, что все расскажет Федору Бондарчуку в его передаче «Кино в деталях». «Аня, вы настоящая королева в этом платье 😍 шикарное 😍», «Какое платье роскошное 😍 очень красиво смотрится 😍», «Белоснежная красота! 😍👏», «Платье красивое🔥🔥🔥», «Красавица🔥», «Вам очень идет», — комментируют поклонники в Instagram.Анна Цуканова-Котт Напомним, супруги воспитывают сына и дочь. Первенец звездной пары Михаил появился на свет в 2008 году. А в 2018 году в семье произошло пополнение. Анна родила девочку. Малышке дали красивое имя — Лея.