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Автор "Секса в большом городе" Кэндес Бушнелл раскритиковала продолжение сериала: "Многие решения меня поразили"

Автор "Секса в большом городе" Кэндес Бушнелл раскритиковала продолжение сериала: "Многие решения меня поразили"

Писательница Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", раскритиковала сериал "И просто так", который является продолжением культового шоу.

Многие решения, принятые в новом сериале, меня просто поразили. Теперь это — телевизионный продукт, созданный Майклом Патриком Кингом (продюсер "Секса в большом городе". — Прим. ред.) и Сарой Джессикой Паркер. Они в прошлом много работали с каналом HBO, а HBO решил вернуть себе эту франшизу по нескольким причинам. И вот что они придумали, — заявила Бушнелл в интервью New Yorker.

По словам писательницы, она перестала ассоциировать себя с главной героиней, образ которой она создавала с себя:

Кэрри Брэдшоу стала причудливой женщиной, вышедшей замуж за очень богатого парня. А это не моя история и не история моих друзей. Но у телевидения своя логика.


Кэндес БушнеллВпрочем, вопросы к создателям проекта у Бушнелл появились еще задолго до начала съемок продолжения — писательнице не понравилось, что Брэдшоу закрутила роман с женатым мужчиной.

Я уже об этом говорила. Когда Кэрри переспала с Мистером Бигом после его женитьбы на другой женщине, я почувствовала, что героиня превращается в другого человека.

Кстати о Мистере Биге: сразу после премьеры "И просто так" исполнителя роли Мистера Бига, Криса Нота, обвинили в изнасилованиях — создателям шоу пришлось вырезать сцену с его участием. На этом скандалы не закончились: в январе пользователи Рунета возмутились оскорбительным изображением русских женщин в шоу, а неделю назад в центре внимания оказалась Синтия Никсон — актриса отреагировала на критику романа ее героини Миранды с небинарной персоной.


Сплетник
# Шоу-бизнес / Бизнес

По материалам: spletnik.ru

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