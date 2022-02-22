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Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam

Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam


Компания Bethesda, которая является частью Microsoft Gaming, сообщила о планах отказаться от своего лаунчера на компьютерах — Bethesda.net Launcher. Согласно сообщению компании:



Полностью прекратить поддержку лаунчера планируется в конце 2022 года.



Процесс миграции для игроков начнется в апреле (тогда будет представлена и подробная инструкция).



Игроки смогут перенести все свои данные — игры, дополнения, валюту и прочее. Будут перенесены и все сохранения (на данный момент отмечается, что есть исключение — Wolfenstein: Youngblood).



Большая часть прогресса будет переноситься автоматически, где-то потребуется выполнить действия в ручном режиме.



Игры со списком друзей Bethesda.net будут объединены после переноса. Сюда входят Fallout 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, Rage 2 и DEATHLOOP.

Отмечается, что перенести информацию из лаунчера Bethesda можно только в Steam, в другие сервисы это сделать не получится.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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