Бумажные аналоги оцифрованных документов Росреестра будут хранить десять лет

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Реестровые дела будут вестись только в электронном виде, а их бумажные аналоги после оцифровки будут хранить десять лет. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 22 февраля.

В прошлом году статья закона «О государственной регистрации недвижимости», которая предусматривала возможность ведения реестровых дел на бумажном носителе, утратила силу. С 28 октября 2021 года все реестровые дела ведутся только в электронной форме.

Все хранящиеся в делах заявления и иные документы будут переведены в электронную форму, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица и иметь ту же юридическую силу. Исключения составляют документы, перевод которых в электронную форму запрещён законом о гостайне. С момента перевода хранящихся в реестровых делах документов в электронную форму, их бумажные носители перестанут быть частью Единого госреестра недвижимости. В законе указано, что до перевода хранящихся документов в электронную форму они остаются на бумажном носителе.

Законы, вступающие в силу с 22 февраля

Постановлением кабмина установлено, что с даты окончательного перехода документов в электронную форму бумажные аналоги будут храниться в течение десяти лет. Подлинники договоров сделок с недвижимостью хранятся в бумажном виде 75 лет. По истечении сроков хранения документы из закрытых дел подлежат экспертизе ценности в целях их отбора для включения в состав Архивного фонда России или уничтожения.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об электронном документообороте. Он регламентирует ряд процедур, связанных с переводом документа на бумажном носителе в электронный вид и наоборот, а также со сменой формата электронного документа. Предусмотрено, что в ходе конвертации электронных документов должны быть соблюдены меры для обеспечения неизменности информации: сохраняться как структура, то есть последовательность данных, так и содержание документа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

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