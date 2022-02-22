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CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077

CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077


На прошлой неделе вышло next-gen обновление Cyberpunk 2077 на Xbox и Playstation, плюс патч 1.5 для игры на всех платформах. Сегодня студия CD Projekt Red опубликовала благодарность игрокам, которые поддерживают проект, несмотря на его непростую судьбу.

В заявлении, опубликованном CD Projekt Red в благодарность игрокам за поддержку Cyberpunk 2077, говорится следующее:

Путь Cyberpunk 2077 после релиза был долгим и извилистым, и то, что вы остаетесь с нами, поддерживаете связь, делитесь таким количеством удивительного контента и вашими историями, греет наши сердца.

К благодарности разработчики приложили ролик, который можно посмотреть ниже. В нем есть и некоторая статистика, к примеру, говорится, что разработчики Cyberpunk 2077 выпустили более 70 видео по игре, собрав на них более 487 млн просмотров (пользователи смотрели эти видео более 55,1 млн часов).


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По материалам: newxboxone

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