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Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем, кто к нам обратится"

Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем, кто к нам обратится"

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина записала видеообращение о том, как помогают беженцам из республик Донбасса.

Депутат выразила благодарность волонтерам за их очень сложный и тяжелый труд. Она отметила, что лично ежедневно находится "в полях" - приезжает в пункты временного размещения, следит за качеством предоставляемой помощи.


"Я могу сказать абсолютно честно: люди, которые приехали к нам из ЛНР и ДНР, очень напуганы, они находятся в сложной жизненной ситуации и мы с вами, все вместе, сейчас сдаем тест на неравнодушие. И мне кажется, что сдадим мы его на отлично. К нам обращается очень много людей из абсолютно разных регионов, они записываются в волонтеры, передают теплую одежду, продукты питания и средства личной гигиены", - рассказала депутат.

По ее словам, огромную помощь оказывают коммерческие и общественные организации. Это не только МЧС, это "Единая Россия", ОНФ, Студенческий союз спасателей и многие другие.

Парламентарий отметила, что ситуация в информационном поле не особенно благоприятная.

"Некоторые провокаторы запускают факты, которые совсем не соответствуют действительности. Приведу только один пример: совсем недавно проявилась новость о том, что появился некий указ главного врача, который запрещает врачам покидать Ростов-на-Дону. Это ложь", - сказала Стенякина.

Депутат обратилась к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой очень внимательно относиться к транслируемой информации, доверять только официальным источникам.

"Мы оказывали и будем оказывать помощь всем, кто к нам обратится. Пришло время помогать", – заключила она.


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По материалам: uposters.ru

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