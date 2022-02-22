Digital Foundry: анализ Elden Ring попросили провести после «патча первого дня»





Сейчас журналисты уже имеют доступ к Elden Ring, и в ближайшие дни можно ожидать большое количество рецензий на проект. Сама игра выходит 25 февраля, и многих игроков волнует ее техническое состояние. Некоторые решают, на какую платформу приобрести игру, и анализ Digital Foundry может сыграть в этом решении ключевую роль. Но, как ранее сообщалось в слухах, FromSoftware попросили не проводить Digital Foundry свой обычный анализ разрешения и частоты кадров.

Слухи оказались не до конца достоверными, и портал Digital Foundry их опроверг. Они заявили, что разработчики Elden Ring попросили их не проводить анализ проекта без «патча первого дня»:

Мы видели сообщения о том, что нам «не разрешено» показывать производительность Elden Ring до релиза. Не совсем верно: нас попросили показать анализ производительности в нашем контенте на основе патча первого дня, чтобы показать игру, как вы будете в нее играть, что является разумной просьбой и ничего нового. Стоит отметить, что патчи первого дня часто появляются перед запуском, и мы стремимся выпустить контент как можно скорее, но реальность производства видео такова, что на это требуется время.

Напомним, ранее стало известно точное время, когда Elden Ring будет доступна в России.