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Для работы над новым Quake или DOOM студия id Software серьезно расширяется

Для работы над новым Quake или DOOM студия id Software серьезно расширяется


В этом году студия id Software, которая известна по франшизам Quake и DOOM, серьезно расширяется. Ранее уже из их списка вакансий игроки узнавали, что команде требуются специалисты для работы над новым «культовым шутером от первого лица». Согласно одним предположениям, этим «культовым шутером» является новый Quake, а по другим — новый DOOM.

Игроки обратили внимание, что сейчас студия перешла к массовому набору сотрудников для работы над новым проектом. В Twitter компания id Software опубликовала призыв для расширения штата:

Хотите принять участие в создании следующей великолепной игры жанра FPS от id? Мы активно ищем страстных игровых разработчиков из самых разных дисциплин, с разным опытом, которые присоединятся к нашей талантливой команде.

На сайте Zenimax открыто 26 вакансий для студии id Software — требуются самые разные специалисты: программисты, продюсеры, дизайнеры уровней, режиссеры и многие другие.

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По материалам: newxboxone

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