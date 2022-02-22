Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас

Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас

Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас

В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль" (Competencia Oficial). Представляли картину среди прочих исполнители главных ролей Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

Антонио этим вечером отдал предпочтение черной кожаной куртке и джинсам, а Пенелопа — черно-белому платью Chanel. Также картину представлял аргентинский актер Оскар Мартинес, исполнивший одну из ведущих ролей.


Пенелопа Крус на премьере фильма "Главная роль"


Пенелопа Крус и Антонио Бандерас


 

За несколько часов до премьеры в Мадриде состоялись фотоколл фильма и пресс-конференция с создателями картины. Для фотоколла Пенелопа и Антонио выбрали более расслабленные образы: Бандерас пришел в джинсах и голубом джемпере, а Крус надела короткое сиреневое платье от Chanel — актриса давно сотрудничает с брендом и является официальным амбассадором марки.


Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Главная роль"
Антонио Бандерас, Пенелопа Крус и Оскар Мартинес

Сюжет "Главной роли" выглядит одновременно просто и привлекательно. Два популярных актера поругались на съемочной площадке, и тогда спонсор картины, скандальный миллионер, нанимает эксцентричную постановщицу, чтобы спасти проект от полного провала.

Российская премьера фильма должна состояться 7 июля.


Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO
Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO
Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем, кто к нам обратится"
Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем,
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать ожидания школьников и их родителей - Сергей Кравцов
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап Гран-при в Киеве
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
Прохор Шаляпин признался, что бил жену
Прохор Шаляпин признался, что бил жену
CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077
CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077
Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным — доходы снизились
Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным —

Топ на сегодня

Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности

Еще по теме

Блестящий выход: Пенелопа Крус на премьере фильма "Боль и слава" в Лондоне
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на 65-м кинофестивале в Сан-Себастьяне
Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Параллельные матери" в Мадриде
Венеция-2021: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Аня Тейлор-Джой и другие на премьерах