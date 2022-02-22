Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас

Вадим Карасев

В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль" (Competencia Oficial). Представляли картину среди прочих исполнители главных ролей Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

Антонио этим вечером отдал предпочтение черной кожаной куртке и джинсам, а Пенелопа — черно-белому платью Chanel. Также картину представлял аргентинский актер Оскар Мартинес, исполнивший одну из ведущих ролей.





Пенелопа Крус на премьере фильма "Главная роль"





Пенелопа Крус и Антонио Бандерас





За несколько часов до премьеры в Мадриде состоялись фотоколл фильма и пресс-конференция с создателями картины. Для фотоколла Пенелопа и Антонио выбрали более расслабленные образы: Бандерас пришел в джинсах и голубом джемпере, а Крус надела короткое сиреневое платье от Chanel — актриса давно сотрудничает с брендом и является официальным амбассадором марки.





Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Главная роль"Антонио Бандерас, Пенелопа Крус и Оскар Мартинес

Сюжет "Главной роли" выглядит одновременно просто и привлекательно. Два популярных актера поругались на съемочной площадке, и тогда спонсор картины, скандальный миллионер, нанимает эксцентричную постановщицу, чтобы спасти проект от полного провала.

Российская премьера фильма должна состояться 7 июля.

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