Древние жители Испании более пяти тысяч лет назад провели хирургическую операцию на ухе

Вадим Карасев

Исследователи обнаружили первое известное свидетельство операции на ухе в 5300-летнем черепе из дольмена Эль-Пендон — мегалитической гробницы в испанской провинции Бургос.

Радиоуглеродный анализ определил, что дольмен был построен в начале 4-го тысячелетия до н. э. Он состоит из центральной погребальной камеры с длинным входным коридором. Ограждение было создано из больших стоячих камней, вокруг которых был возведен курган из камня и почвы, изначально около 25 метров в диаметре. На втором этапе использования гробницы, в последней четверти 4-го тысячелетия до н. э., произошло превращение погребальной камеры в коллективное захоронение. В течение нескольких столетий в камеру было добавлено около 100 тел. При погребении тела расчленялись, скелетные останки сохранились в перемешанном виде. К концу тысячелетия только шесть из первоначальных известняковых мегалитов всё еще стояли, входной коридор и курган исчезли. В этот момент погребальное использование дольмена завершилось, но он всё еще почитался как ритуальный центр.

Дольмен Эль-Пендон. Фото: Burgos province

В июле 2018 года археологи обнаружили в дольмене череп второй фазы погребального использования. Он был сломан, и некоторые его части отсутствовали, но сохранились свод черепа, носовая кость, скуловые кости и нижняя часть верхней челюсти. Череп был найден лежащим на правом боку лицом ко входу в погребальную камеру. Осмотр показал, что он принадлежал женщине, вероятно, преклонного возраста, поскольку она потеряла все зубы, а ее щитовидный хрящ полностью окостенел.

Остеологическое исследование и компьютерная томография выявили расширение наружных слуховых проходов обоих ушей. Края полостей ровные, без изломов и мозолей. Эти полости были расширены в ходе трепанации. Семь насечек на краю полости на левом ухе являются еще одним свидетельством оперативного вмешательства. Учитывая раннюю дату этой находки, для проведения трепанации использовались не металлические, а каменные инструменты.

На внутренних поверхностях полостей обнаруживаются признаки резорбции костей, часто наблюдаемые при мастоидите, инфекции и абсцессах сосцевидного отростка височной кости, расположенного позади уха. Мастоидит возникает при распространении инфекции среднего уха на пористую костную ткань сосцевидного отростка. До появления антибиотиков мастоидит был распространенной причиной смерти детей, у которых часто возникают инфекции среднего уха. Однако повреждения, полученные в этом черепе, не имеют признаков, наблюдаемых при детских ушных инфекциях. Женщина заболела мастоидитом уже в пожилом возрасте.

Свидетельства повреждения ушной кости в результате мастоидита или абсцессов наблюдались ранее в древних черепах, но не отмечалось никаких признаков попыток хирургического вмешательства или повторного роста костей после выздоровления. Данный череп демонстрирует явные признаки регенерации и восстановления кости. Исследователи полагают, что женщина, вероятно, подверглась хирургическим вмешательствам на обоих ушах. На основе различий в восстановлении кости кажется, что процедура сначала была проведена на правом ухе. Впоследствии аналогичной операции подверглось левое ухо, однако невозможно определить, проводились ли оба вмешательства подряд или же прошло несколько месяцев или даже лет. Таким образом, череп из дольмена Эль-Пендон стал самым ранним свидетельством хирургической операции мастоидэктомии в истории человечества.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.