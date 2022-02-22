Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла

Однокурсница рассказала об актрисе Евгении Брик. Смерть Евгении Брик шокировала ее поклонников. Актриса скрывала страшный диагноз даже от близких друзей. Как оказалось, еще в юности звезда боялась столкнуться именно с онкологией. 10 февраля вся страна узнала о смерти Евгении Брик, которой было всего 40 лет. Оказалось, что актриса долго боролась с онкологией, не желая привлекать внимание общественности к проблемам со здоровьем. Коллеги артистки даже не догадывались, через какие испытания она проходит. Не знала об этом и однокурсница Брик Мария. «Я следила за ее карьерой, очень радовалась успехам. Конечно, ничто не предвещало, что судьба так распорядится с ее жизнью. Когда мы общались, она была позитивной. Она вообще была очень веселой», — подчеркнула Мария.Евгения Брик При этом актрису преследовало дурное предчувствие. Она всегда боялась онкологии, поэтому принимала все меры, чтобы избежать болезни. «Женя очень боялась именно рака. От этого недуга умерли ее дедушка и папа, поэтому, конечно, она опасалась», — продолжила рассказывать однокурсница актрисы в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Также Мария подтвердила, что прощание с Евгенией пройдет в Лос-Анджелесе, где актриса жила в последние годы. После траурной церемонии состоится кремация, а позднее прах звезды будет доставлен в Россию. «Насколько я знаю, похоронить Женю планируют в России», — подытожила знакомая звезды. Семья Брик пока продолжает хранить молчание по поводу трагедии. Напомним, что актриса была замужем за Валерием Тодоровским. В период болезни супруг старался все время находиться рядом с Евгенией, поддерживая ее. Теперь же на плечи Валерия лягут все заботы, связанные с воспитанием дочери Зои.