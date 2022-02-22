Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров разозлился из-за еды. Недавно стартовали съемки популярного и самого загадочного телевизионного шоу «Маска». В эфире его показывает телеканал НТВ. Накануне снимали очередной выпуск проекта, на котором Филипп Киркоров устроил настоящий скандал. Поп-король, который входит в число членов жюри, отказался продолжать съемки из-за того, что сильно проголодался. «Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — выплеснул свои эмоции Киркоров.Филипп Киркоров Организаторы быстро исправили эту оплошность. По словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, лично для себя певец никогда не просит ничего эксклюзивного в плане меню. «Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует», — объяснила создатель проекта в комментарии изданию StarHit.ru. Добавим, что во втором выпуске проекта члены жюри разоблачили участника, который выступал под маской Пса.