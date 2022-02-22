Глюкоза показала свой новый купальник

Певица Глюкоза поделилась кадрами с отдыха в Америке. 35-летняя Наталья Ионова (Глюкоза) отдыхает в Калифорнии. Певица примерила провокационный купальник. Исполнительница хита «Держи меня за руку» проводит последний месяц зимы за границей. Она сбежала из серой и сырой Москвы в солнечную Калифорнию. Здесь Наталья снова смогла продемонстрировать свои откровенные наряды и стройную фигуру.Глюкоза в купальнике Наталья снимала себя в отражении большого зеркала. В ролике артистка выглядит миниатюрной и хрупкой, будто школьница. Это заметили и поклонники Натальи. «Стройная, как девочка!», «Фигурка очень красивая», «Стройняшка! Как вам это удается?», «Ничего лишнего нет, женственная и красивая», — высказались пользователи.