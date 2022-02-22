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Глюкоза показала свой новый купальник

Глюкоза показала свой новый купальник
Певица Глюкоза поделилась кадрами с отдыха в Америке. 35-летняя Наталья Ионова (Глюкоза) отдыхает в Калифорнии. Певица примерила провокационный купальник. Исполнительница хита «Держи меня за руку» проводит последний месяц зимы за границей. Она сбежала из серой и сырой Москвы в солнечную Калифорнию. Здесь Наталья снова смогла продемонстрировать свои откровенные наряды и стройную фигуру.
Глюкоза в купальнике Наталья снимала себя в отражении большого зеркала.   В ролике артистка выглядит миниатюрной и хрупкой, будто школьница. Это заметили и поклонники Натальи. «Стройная, как девочка!», «Фигурка очень красивая», «Стройняшка! Как вам это удается?», «Ничего лишнего нет, женственная и красивая», — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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