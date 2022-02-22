Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии

GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии


Релиз игры GRID Legends назначен на 25 февраля, но уже сейчас подписчики сервисов Xbox Game Pass Ultimate и EA Play могут играть в новый гоночный проект Codemasters. В подписке стала доступна пробная 10-часовая версия игры. Прогресс, который игроки достигнут в рамках пробной версии, можно будет перенести в полную версию GRID Legends.

GRID Legends

Сражайтесь за место. Выжимайте из автомобилей максимум возможностей. Почувствуйте скорость. Заставьте своих давних соперников выложиться на полную, побеждайте друзей снова и снова… и не давайте им этого забывать!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что GRID Legends предлагает более 120 автомобилей, множество различных режимов, трасс (в том числе в Москве) и обширную сюжетную кампанию. Интересно отметить, что в GRID Legends имеются не только реальные автомобили, но и вымышленные.

Ниже можно посмотреть динамичный трейлер GRID Legends. Игра имеет русскую локализацию в виде текста.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать ожидания школьников и их родителей - Сергей Кравцов
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап Гран-при в Киеве
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
Прохор Шаляпин признался, что бил жену
Прохор Шаляпин признался, что бил жену
CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077
CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077
Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным — доходы снизились
Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным —
Meta и Zoom создают личные кабинеты на сайте Роскомнадзора
Meta и Zoom создают личные кабинеты на сайте Роскомнадзора
Моргенштерн ждет ребенка
Моргенштерн ждет ребенка
Никита Джигурда был в шоке, когда побывал в ДНР и ЛНР
Никита Джигурда был в шоке, когда побывал в ДНР и ЛНР
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала

Топ на сегодня

Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после рождения дочери
Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после
Ирина Алферова заступилась за дочь и ее мужа, которых считают антиваксерами
Ирина Алферова заступилась за дочь и ее мужа, которых считают
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым

Еще по теме

GRID Legends добавят 22 февраля в Game Pass Ultimate в рамках 10-часовой пробной версии
40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends
GRID Legends получит русскую локализацию на старте
GRID Legends поддерживает Smart Delivery, 120 FPS и Dolby Atmos