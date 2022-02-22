GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии





Релиз игры GRID Legends назначен на 25 февраля, но уже сейчас подписчики сервисов Xbox Game Pass Ultimate и EA Play могут играть в новый гоночный проект Codemasters. В подписке стала доступна пробная 10-часовая версия игры. Прогресс, который игроки достигнут в рамках пробной версии, можно будет перенести в полную версию GRID Legends.

GRID Legends

Сражайтесь за место. Выжимайте из автомобилей максимум возможностей. Почувствуйте скорость. Заставьте своих давних соперников выложиться на полную, побеждайте друзей снова и снова… и не давайте им этого забывать!

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Напомним, что GRID Legends предлагает более 120 автомобилей, множество различных режимов, трасс (в том числе в Москве) и обширную сюжетную кампанию. Интересно отметить, что в GRID Legends имеются не только реальные автомобили, но и вымышленные.

Ниже можно посмотреть динамичный трейлер GRID Legends. Игра имеет русскую локализацию в виде текста.

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