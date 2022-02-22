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Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox

Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox


В феврале прошлого года ходило много слухов о том, что Final Fantasy VII Remake может добраться до приставок Xbox, после временной эксклюзивности для Playstation. Тогда же говорилось, что игра станет частью подписки Game Pass, но этого до сих пор не произошло. Прошел с тех слухов уже год, и Final Fantasy VII Remake за это время (в июле 2021 года) получил обновленную версию для Playstation 5, но о версии для Xbox One и Xbox Series X | S все еще официально не говорят.

Известный игровой инсайдер Ник Шпешал в рамках подкаста XboxEra вновь затронул тему выхода Final Fantasy VII Remake на Xbox. По его словам, сейчас нет совсем никаких слухов, ни публичных, ни инсайдерских, касательно версии игры Final Fantasy VII Remake для Xbox One и Xbox Series X | S. По его мнению, крайне маловероятно, что игрокам с консолями Microsoft стоит ожидать выход игры, она может остаться окончательным эксклюзивом Playstation и PC.

Напомним, ранее в этом году появлялись слухи, что Sony предпринимает шаги, чтобы Square Enix не выпускала игры серии Final Fantasy на приставках Xbox.

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По материалам: newxboxone

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