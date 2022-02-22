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Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO

Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO


Портал VGC опубликовал сегодня эксклюзивный материал, в котором рассказал о заключенном соглашении между издательством 2K и владельцами прав на серию LEGO. Из материала следует, что в рамках соглашения планируется выпустить 3 игры:



Футбол по LEGO. Он разрабатывается сейчас командой Sumo Digital, а его релиз планируется к концу этого года, чтобы он совпал с Чемпионат Мира 2022 года. Напомним, что в этом году Чемпионат Мира по футболу проходит с ноября по декабрь, тогда как традиционно его проводят летом.



Гоночная игра по LEGO. Разрабатывается студией Visual Concepts. Несколько дней назад появлялась информация из списка вакансий компании о некотором проекте, который описывался как: «драйвовая игра с открытым миром по лицензии». Ее релиз должен состояться в 2023 году.



Третья игра пока не называется, отмечается, что она разрабатывается «на основе крупной спортивной франшизы».

Официально данная информация журналистам VGC подтверждена не была — они ссылаются на свои источники — «людей, знакомых с планами».

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По материалам: newxboxone

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