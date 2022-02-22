Известные книги, которые экранизируют в 2022 году

На Западном фронте без переменРоман Эриха М. Ремарка «На западном фронте без перемен» экранизировали уже дважды, что и не удивительно — это один из самых пронзительных романов автора. В последний раз, правда, фильм был снят аж в 1979 году. В этот раз за работу взялся режиссёр Эдвард Бергер, а главные роли исполнили Феликс Каммерер и Даниель Брюль. Что примечательно, фильм снят на немецком языке, а не на привычном для киноиндустрии английском. Этот факт должен придать картине аутентичности.Дата выхода: вторая половина 2022 года.Питер Пэн и ВендиФильм режиссёра Дэвида Лоури снят по одноимённой книге Джеймса Барри, за основу же был взят классический мультфильм 50-х годов. Изначально планировался всемирный прокат в кинотеатрах, но из-за ковидных ограничений было принято решение запустить премьеру на сервисе Disney+. Точную дату на данный момент не называют. Главных героев сыграют Александр Молони и Эвер Андерсон (дочь Милы Йовович). Ну и, конечно же, фильм нельзя пропустить из-за главного антагониста, капитана Крюка, которого сыграет Джуд Лоу.Дата выхода: 2022 год.ВоландСовременная киноадаптация режиссёра Михаила Локшина великого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» будет представлена публике в самом начале 2023 года, хотя изначально премьера планировалась на 2022 год. Не стоит рассчитывать на классический сюжет книги, фильм построен на общей концепции, что придаёт ему ещё больше загадочности. Прекрасный актёрский состав в лице Аугуста Диля, Евгения Цыганова, Юлии Снигирь, Леонида Ярмольника, Игоря Верника, Марата Башарова и других показывает, насколько высоко поднята планка предстоящей киноленты. Но, пожалуй, главным героем всё же станет кот Бегемот, которого сыграет настоящий кот породы мейн-кун по кличке Кеша.Дата выхода: 1 января 2023 года.МыЗнаменитая антиутопия «Мы» Евгения Замятина стала основой для одноимённого фильма молодого режиссёра Гамлета Дульяна. Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский и Юрий Колокольников постараются передать атмосферу жизни людей, обезличенных цифровым кодом там, где нет места душе и настоящим, человеческим чувствам. Но до определённого момента. Роман Замятина оказал большое влияние на творчество именитых западных антиутопистов, но не был признан и издан на родине до времён перестройки. Тем интереснее смотреть данную экранизацию в современной интерпретации.Дата выхода: 8 сентября 2022 года.Доводы рассудкаПоследний роман Джейн Остен «Доводы рассудка», опубликованный уже после её смерти, экранизируют не первый раз. В 2022 году показать своё прочтение книги взялись Netflix и студия MRC Film, пригласившие для работы бродвейского режиссёра Кэрри Крэкнелл. Утончённую атмосферу старой Англии постараются передать актёры в лице Дакоты Джонсон, Космо Джарвиса и Генри Голдинга.Дата выхода: 2022 год.Жена путешественника во времениПотрясающая, удивительная история, снятая Дэвидом Наттером с адаптацией Стивена Моффата по одноимённому бестселлеру американской писательницы Одри Ниффенеггер также выйдет в прокат в 2022. Это уже вторая экранизация романа, после киноленты, снятой в 2009 году. В этот раз главных героев сыграют Роуз Лесли и Тео Джеймс, что уже выглядит серьёзной заявкой.Дата выхода: 2022 год.Там, где раки поютЗахватывающий детектив писательницы Делии Оуэнс «Там, где раки поют» наконец обретёт визуальное продолжение. Режиссёром картины стала Оливия Ньюман, а продюсером знаменитая Рз Уизерспун, немало повлиявшая на популярность романа.Дата выхода: премьера в России 22 июля 2022.ПиноккиоМаэстро Гильермо Дель Торо снял мультипликационный фильм по мотивам всем известной сказки «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. Но это совсем не та добрая, семейная сказка, как вы можете подумать. Это мрачноватая картина с политическим подтекстом. Именно поэтому долгое время Дель Торо не мог найти студию, которая одобрила бы его неоднозначный проект. К счастью, Netflix согласились сотрудничать с именитым режиссёром. В озвучке участвовал поистине звёздный состав: Кейт Бланшетт, Юэн Макгрегор, Финн Вулфхард, Рон Перлман, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и многие другие станут голосами всем известных героев сказки.Дата выхода: декабрь 2022 года.СоловейРоман Кристин Ханны «Соловей» считается самым мощным произведением в библиографии писателя. В нём рассказывается о двух сёстрах-француженках, пытающихся выжить в условиях оккупированной Франции. Главные роли сыграют сёстры Дакота и Эль Фаннинг, ну а режиссёром картины выступает актриса Мелани Лоран (это уже шестая режиссёрская работа Мелани).Дата выхода: 23 декабря 2022 года.Жребий СалемаСтивен Кинг, наверное, один из самых экранизируемых авторов, что и не удивительно. В этот раз режиссёр Гари Доберман решил снять фильм с одноимённым названием по второму роману автора, который вышел аж в 1975 году. Фильм расскажет жуткую историю писателя Бена Миерса, решившего вернуться на малую родину за вдохновением и встретившего там местных кровопийц.Дата выхода: 9 сентября 2022 года.