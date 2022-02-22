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Эти 5 игр уже заявлены к выходу в марте в Game Pass

Эти 5 игр уже заявлены к выходу в марте в Game Pass


Заканчивается февраль, и до конца месяца обещают добавить в подписку Game Pass еще несколько игр. Но некоторые подписчики сервиса уже ждут март, на которых заявлен выход нескольких весьма интересных проектов. Известно уже о 5 играх, которые пополнят подписку Game Pass в марте 2022 года — все эти игры будут добавлены в подписку сразу после релиза.

FAR: Changing Tides (Xbox One, Xbox Series X | S) — 1 марта


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Исследовательское приключение, которое является прямым продолжением FAR: Lone Sails. Новая часть, если верить первым обзорам от журналистов, практически не отличается от оригинала, но она стала несколько масштабнее. Если первую часть можно было пройти за 1,5-2 часа, то на прохождение FAR: Changing Tides потребуется около 10 часов.

Shredders (Xbox Series X | S, PC) — 17 марта


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Релиз игры Shredders ожидался еще в прошлом году, но разработчики с ним затянули. Теперь ожидается, что игра Shredders выйдет 17 марта. Проект представляет собой симулятор катания на сноуборде с масштабным мультиплеером.

A Memoir Blue (Xbox One, Xbox Series X | S, PC) — 24 марта


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Еще одна приключенческая игра, которая обещает рассказать трогательную историю девушки-спортсменки о ее непростых отношениях с матерью. Разработчики обещают в игре интересные головоломки, хорошую музыку и сюжет, который не оставит игроков равнодушными.

Crusader Kings 3 (Xbox Series X | S) — 29 марта


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Глобальная стратегия Crusader Kings 3, которая вышла на PC еще в 2020 году, скоро доберется до приставок Xbox Series X | S. Разработчики отмечают, что они не только сумели переложить управление в игре на геймпад, но и сделали саму игру более дружелюбной к новичкам. Напомним, что сама Crusader Kings 3 после релиза получила высокие оценки от критиков, сейчас на Opencritic у нее 91 балл из 100.

Weird West (Xbox One, Xbox Series X | S) — 31 марта


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Weird West — это экшен-RPG в сеттинге Дикого Запада с фэнтези-элементами. Заявлено, что игроки будут по ходу прохождения сюжета узнавать нескольких персонажей, каждый из которых со своей уникальной историей. Разработчики отмечают, что в конце «все дороги сойдутся воедино». При этом заявлена вариативность сюжетных линий.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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