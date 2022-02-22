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Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками

Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Актриса Юлия Меньшова тепло поздравила Веру Алентову с 80-летним юбилеем. Юлия Меньшова трогательно поздравила свою маму Веру Алентову с днем рождения. Вдове Владимира Меньшова исполнилось 80 лет. Несмотря на солидные цифры в паспорте, народная артистка продолжает усердно работать. Юлия опубликовала пару снимков из семейного архива, на которых Алентова позирует вместе со своими уже взрослыми внуками Таисией и Андреем.
Вера Алентова с внучкой Таисией «Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода. Теперь она его глава. Можно было бы сказать «старейшина», но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдаётся на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей», - рассказала  Юлия.
Вера Алентова с внуком Андреем Свой юбилей Алентова решила отметить премьерой нового спектакля. В Театре имени Пушкина поставили спектакль-бенефис актрисы, это постановка Евгения Писарева «Мадам Рубинштейн». Билеты на спектакль с участием Алентовой были раскуплены моментально. Меньшова уже побывала на спецпоказе маминого спектакля и осталась под большим впечатлением от увиденного. «Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк 💥💥💥Мамочка, с днём твоего появления на свет! Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко ❤️»— написала Меньшова.
Вера Алентова Напомним, что незадолго до юбилея Алентова выпустила автобиографическую книгу «Все не случайно». В своих мемуарах Вера Валентиновна, например, впервые рассказала, как пережила последствия неудачной пластики. Известно, что Меньшов тоже собирался рассказать правду о своей жизни в автобиографии, но не успел дописать её.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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