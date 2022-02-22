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Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты

Если вам нужно обустроить ванную комнату, то могут возникать вопросы относительно выбора сантехнического оборудования. Кому-то нравится просто принимать душ, а другие любят понежиться, лёжа в воде. Можно выбрать и комбинированный вариант: например, маленькую ванну с небольшой душевой кабиной.

Компактность и герметичность – неоспоримые преимущества подобной покупки. В качестве дополнительных удобств существуют аксессуары – зеркала, ручки, вешалки для полотенца, дозаторы для жидкого мыла, полки для шампуня, душевые лейки и так далее.

Традиционный вариант

Что касается отдельно стоящих ванн, то образцы из чугуна, стали и акрила заметно отличаются друг от друга по эксплуатационным характеристикам. Первые из них имеют тяжёлый вес и долго нагреваются, зато хорошо сохраняют тепло. Модель из стали плохо удерживает тепло и гремит от падающей струи воды. Особым спросом пользуется сегодня акриловая ванна (такие образцы выпускаются в любых размерах и конфигурациях).

Для ёмкости из этого материала будет необходимо собирать каркас. Иногда подобные изделия монтируют на кирпичи, а порой используют комбинированный метод. Если вы обратитесь к специалистам, то они выполнят эту работу на высоком уровне. В расширенную комплектацию изначально входит рама-каркас, слив-перелив, декоративный экран и монтажный набор.

Расширенные возможности

Пользователям предоставляется выбор - купить недорого душевую систему в Могилеве или предпочесть продукцию по более высокой цене. Если иметь в виду моноблок, то это единая коробка, монтируемая целиком (вместе с сантехническим оборудованием), и она может занимать различную площадь. Поддоны изготавливаются из керамики, искусственного мрамора, а также акрила (закрепляемый на жёстком каркасе, этот материал упруг и прочен). Упомянутая деталь оснащается сливом-переливом, а иногда – сифоном.

Можно приобрести ванну с угловой душевой кабиной или что-то другое – вопрос предпочтения остаётся за клиентом. Будет ли это цельная душевая панель или отдельные составляющие в виде смесителя, шланга, штанги и лейки – решать покупателю. Душевые кабины различаются по своей технической комплектации, цвету задних стенок, толщине стекла и дизайнерскому оформлению. Есть варианты с прямоугольным, закруглённым или ассиметричным основанием. Обратите внимание на расположение входа и сами дверцы, которые бывают не только центральными, но также правосторонними или же левосторонними.


# Строительство

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