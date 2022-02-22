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Камила Валиева впервые вышла на связь после Олимпиады

Камила Валиева впервые вышла на связь после Олимпиады
15-летняя фигуристка Камила Валиева впервые высказалась об Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева прилетела в Москву из Пекина еще в пятницу. Несколько дней фигуристка приходила в себя после допинг-скандала на Олимпиаде. Сегодня спортсменка вышла на связь и поделилась накопившимися эмоциями. Камила Валиева счастлива, что Игры, принесшие ей разочарования и слезы, остались позади. Фигуристка публично обратилась к наставникам, с чьей помощью она прошла через трудности и скандалы в Пекине.
Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз «Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Камила в Instagram. Отдельный пост Валиева посвятила своим поклонникам, подчеркнув, что благодарна за такую невероятную поддержку и веру в нее.
Камила Валиева «Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира», — написала фигуристка. После Олимпиады, где она заняла лишь четвертое место, многие писали, что девочка может сорваться и возненавидеть спорт.
Но слова Камилы говорят, что делать этого она не собирается. «Спасибо вам всем! Низкий поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — заверила поклонников спортсменка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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