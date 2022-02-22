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Кармические задачи Тельцов и пути их решения

Кармические задачи Тельцов и пути их решения

У каждого человека есть свои кармические задачи. Астрологи считают, что во многом они зависят от нашего Знака Зодиака. Эксперты рассказали, какие кармические задачи наиболее часто встречаются у Тельцов.


Не путайте кармические задачи с кармическими узлами. Это две разные вещи. Кармические узлы могут появляться и исчезать вне зависимости от Знака, тогда как наши врожденные высшие задачи появляются с нами при рождении.

Понять, что деньги — не самое важное

Тельцы, как известно, являются одними из самых финансово успешных людей в зодиакальном круге. Всех людей этого Знака можно условно разделить на две категории — на тех, кто достигает всего самостоятельно, и на тех, кто рождается с невероятной удачей.

И тем, и другим предстоит понять, что стремление к богатству и власти не является приоритетным с точки зрения биоэнергетики. Главная кармическая задача Тельцов — научиться не чахнуть над своим златом, а делиться знаниями, приобретать новый опыт и просто наслаждаться жизнью. Жадность — их самый большой враг.

Научиться просить людей о помощи и благодарить их


Это важная задача для любого Тельца с любыми жизненными приоритетами. Большинство людей этого Знака желает быть самодостаточными во всем. Это весьма похвально, однако Вселенная хочет, чтобы все Тельцы были более открытыми и общительными. Эти люди, к сожалению, далеко не всегда умеют говорить «спасибо» и ценить то, что для них делают близкие, друзья, коллеги. Они будут встречаться с трудностями и получать поддержку от людей до тех пор, пока не научатся отвечать взаимностью.

Одержать победу над вредными привычками

У людей данного Знака есть множество вредных привычек, которые отравляют им жизнь. Скорее всего, они перешли к ним из прошлой жизни. Вселенная очень хочет, чтобы Тельцы смогли от них избавиться, поэтому дает им возможность сделать это в текущей жизни. Победа над вредными привычками даст Тельцам много удачи и поможет очистить энергетику от неблагоприятных вибраций.

Научиться слышать интуицию

Внутренний голос Тельцов постоянно направляет их по верному пути, но эти люди частенько просто не замечают его. Именно поэтому мирозданию важно, чтобы представители данного Знака слышали его всегда и везде. Четкого и определенного пути к этой цели нет. Важно просто почаще обращать внимание на предчувствие, особенно если дело касается любви.

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По материалам: dailyhoro.ru

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