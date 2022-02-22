Коммерческие и настольные принтеры этикеток

Роман Иванов

Бывает несколько типов классификации принтеров. Наиболее распространенная классификация:

Мобильные: способны печатать примерно 2-3 тысячи эт/день.

Настольный принтер этикеток: скорость печати примерно 5 000 эт/день.

Коммерческие: быстрота печати от 10 000 эт/день.

Промышленные: могут напечатать больше 20 000 эт/день.

Если с первыми двумя типами разобраться просто, то для следующих двух нужен персональный подход. В чем состоит достоинство коммерческих и промышленных принтеров? Рассмотрим ситуацию подробнее.

Основные параметры

Функциональность.

Настольное оборудование имеет стандартный перечень возможностей. Единственный критерий, по которому он не уступает принтерам промышленного типа - несколько интерфейсов подключения.

Промышленный аппарат включает большое количество опций. Меню на русском языке, LCD дисплей упрощает управление. Понимает разные языки управления. Может применяться вместо сломанных. Будет функционировать без дополнительных настроек. Следовательно, оборудование коммерческого и промышленного типа имеет более мощные возможности и исполняет больше целей, чем настольные принтеры.

Повышенная эффективность.

Настольный принтер способен создавать до 5 тысяч этикеток в сутки. Промышленный можно напечатать 25 тысяч в день и скорость печати может составлять 305 мм/сек.

Даже если вам нужно 2-3 тысячи этикеток в сутки, акцентируйте внимание на коммерческих или промышленных моделях. Вот несколько причин:

Выгодное приобретение расходных материалов.

Цена каждой этикетки, созданной на принтере промышленного типа будет меньше приблизительно на 10-15%, чем себестоимость этикетки, сформированной на принтере настольного вида. Также в коммерческие модели доступна загрузка риббонов значительной длины.

Удобство.

При приобретении промышленного оборудования, вам не понадобится часто заменять риббоны, так как рулона длиной 450 метров будет достаточно надолго. Помимо этого, процесс замены намного легче, чем в моделях офисного типа, за счет значительного отсека для ленты.

Надежность.

Чаще всего, гарантия на принтеры настольного типа составляет один год. На принтеры промышленной категории два года. Все составляющие коммерческих аппаратов рассчитаны на значительные объемы и продолжительное использование. К примеру, печатающая головка имеет больший размер, чем у настольного устройства. Для улучшенного охлаждения она имеет больше металла. Это дает возможность создавать безостановочно по пару тысяч этикеток.



