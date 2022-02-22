Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коммерческие и настольные принтеры этикеток

Бывает несколько типов классификации принтеров. Наиболее распространенная классификация:

  • Мобильные: способны печатать примерно 2-3 тысячи эт/день.
  • Настольный принтер этикеток: скорость печати примерно 5 000 эт/день.
  • Коммерческие: быстрота печати от 10 000 эт/день.
  • Промышленные: могут напечатать больше 20 000 эт/день.

Если с первыми двумя типами разобраться просто, то для следующих двух нужен персональный подход. В чем состоит достоинство коммерческих и промышленных принтеров? Рассмотрим ситуацию подробнее.

Основные параметры

  • Функциональность.

Настольное оборудование имеет стандартный перечень возможностей. Единственный критерий, по которому он не уступает принтерам промышленного типа - несколько интерфейсов подключения.

Промышленный аппарат включает большое количество опций. Меню на русском языке, LCD дисплей упрощает управление. Понимает разные языки управления. Может применяться вместо сломанных. Будет функционировать без дополнительных настроек. Следовательно, оборудование коммерческого и промышленного типа имеет более мощные возможности и исполняет больше целей, чем настольные принтеры.

  • Повышенная эффективность.

Настольный принтер способен создавать до 5 тысяч этикеток в сутки. Промышленный можно напечатать 25 тысяч в день и скорость печати может составлять 305 мм/сек.

Даже если вам нужно 2-3 тысячи этикеток в сутки, акцентируйте внимание на коммерческих или промышленных моделях. Вот несколько причин:

  • Выгодное приобретение расходных материалов.

Цена каждой этикетки, созданной на принтере промышленного типа будет меньше приблизительно на 10-15%, чем себестоимость этикетки, сформированной на принтере настольного вида. Также в коммерческие модели доступна загрузка риббонов значительной длины.

  • Удобство.

При приобретении промышленного оборудования, вам не понадобится часто заменять риббоны, так как рулона длиной 450 метров будет достаточно надолго. Помимо этого, процесс замены намного легче, чем в моделях офисного типа, за счет значительного отсека для ленты.

  • Надежность.

Чаще всего, гарантия на принтеры настольного типа составляет один год. На принтеры промышленной категории два года. Все составляющие коммерческих аппаратов рассчитаны на значительные объемы и продолжительное использование. К примеру, печатающая головка имеет больший размер, чем у настольного устройства. Для улучшенного охлаждения она имеет больше металла. Это дает возможность создавать безостановочно по пару тысяч этикеток.


# Бизнес

Последние новости

Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Камила Валиева впервые вышла на связь после Олимпиады
Камила Валиева впервые вышла на связь после Олимпиады
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в марте 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в марте 2022 года
Session: Skate Sim получает крупное обновление, но игра все еще в Game Preview
Session: Skate Sim получает крупное обновление, но игра все еще в
Digital Foundry: анализ Elden Ring попросили провести после «патча первого дня»
Digital Foundry: анализ Elden Ring попросили провести после «патча
Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать
Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Глюкоза показала свой новый купальник
Глюкоза показала свой новый купальник
Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на Xbox
Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на

Топ на сегодня

Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие в ресторане
Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
Анастасия Волочкова показалась с еще одним любовником
Анастасия Волочкова показалась с еще одним любовником
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву

Еще по теме

Принтер для этикеток: особенности выбора
Основные виды принтеров для печати ценников
Печать этикеток
В ДНР впервые запустили производство 3D-принтеров, новое предприятие открылось в центре Донецка