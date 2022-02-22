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Лера Кудрявцева насмешила фанатов своими покупками

Лера Кудрявцева насмешила фанатов своими покупками
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих покупках. Звезда призналась, что страдает привычкой ночного онлайн-шопинга. Причем, среди покупок Леры оказываются совершенно ненужные товары сомнительного качества. Не стал исключением и этот раз. Кудрявцева сначала хотела сохранить в тайне очередной позорный опыт шопинга, но не смогла удержаться и не поделиться им. «Все уже знают мою любовь к покупкам в интернете по ночам? Короче, опять на те же грабли. Понадобилась позарез вот в три ночи мне ваза! Зачем она мне была нужна, не ясно. Дома вполне себе приличные и дорогие вазы. Нет! Заказала. Привезли всю разбитую в хлам. Хорошо, думаю, попробую ещё раз что-нибудь. Разбился стаканчик для зубных щеток, рискнула заказать очень милый набор, подходящий по стилю. Картинку вы видите. Сегодня курьер привез вот это. Ожидание/реальность»,— написала звезда и в качестве доказательства приложила снимки того. Что ожидала получить, и того, что получила.
                                                Ожидание/реальность Поклонники посмеялись над шутливыми жалобами телеведущей и одновременно выразили ей сочувствие. Многие отметили, что интернет-шопинг чреват такими покупками, как у Кудрявцевой, поэтому крайне важно изучать отзывы о товаре. «Лера, ну это шедевр, ну без него никак» Любимое - ожидание/реальность. Это как в интернете познакомиться с кем-то, а на свидании вживую вторая картинка», «Может, с вечера снотворного!? И утром никаких доставок», «И смешно, и не очень», — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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