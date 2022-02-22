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Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»

Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
Актриса Марина Зудина высказалась о своем выступлении в танцевальном шоу. На канале «Россия» продолжается танцевальное шоу, в котором звезды танцуют в паре с профессионалами. Оказалось, что проект знатно потрепал всем нервы. Из выпуска в выпуск селебрити в паре с танцорами стараются выдать лучшее, на что способны. Однако, это не всегда удается, отчего и беспокоятся участники «Танцев со звездами». Иногда их расстроить могут и зрители, которые не отдают свои голоса за ту или иную пару. Марина Зудина, например, очень грустила, узнав, что от зрителей она получила всего лишь балл. «Очень сложно, когда зрители дали один голос, и после этого выходить, веселиться», — призналась актриса. Артистка также поделилась, что все участники платят большую цену за отличное выступление, а именно здоровьем: «У меня болит периодически, ну как у всех». Менее лирично отзывался о своем участии в программе канала «Россия» Дмитрий Харатьян. 62-летний актер заметил: «У жюри опять не получилось! В который раз никак не получается поставить высшие баллы. Нам есть к чему стремиться, я понимаю тактику, стратегию логику... Это жизнь!»
Марина Зудина со своим партнером Возмущен оценками жюри был и Евгений Папунаишвили. Хореограф находился в недоумении, и вопрошал, мол, о чем думают судьи, когда ставят ему и Марии Мироновой восемь баллов. Сложности в новом выпуске танцев были и у Александры Ребенок с Михаилом Щепкиным. Оказалось, из-за слабого освещения в номере им пришлось несладко. Им буквально пришлось работать вслепую. «Было пару моментов, где я действительно не видел Сашу. Когда затемняют свет в зале, и не попадает никаких лучей света на партнершу, ее просто не видно!» — добавил Щепкин. Услышав мнения участников за кулисами танцевального телешоу, сложилось такое мнение, что только Анатолий Белый был доволен всем. Мужчина даже светился от счастья. По 49-летнему актеру было видно, что он собой доволен. Да и оценки как от судей, так и от зрителей его пара получает отличные. Кстати, Анатолий сегодня получил необычную похвалу от Николая Цискаридзе. «О, вы умеете вилять задом», — заметил педагог.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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