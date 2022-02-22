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Meta и Zoom создают личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

Meta и Zoom создают личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ, об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора.


Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Кроме того, компания сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории Российской Федерации.

Согласно федеральному закону "о приземлении" иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие на территории РФ, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

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По материалам: uposters.ru

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