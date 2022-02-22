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Младший сын Валерии рассказал о радостном событии

Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
23-летний сын певицы Валерии, Арсений Шульгин похвастался приятными переменами в жизни своей семьи. Пока дочь Валерии борется с последствиями психологической травмы, ее младший сын, Арсений Шульгин активно строит семейную жизнь. Отпрыск певицы рассказал подписчикам в Инстаграме, что недавно вместе с женой Лианой Волковой принял важное решение – они переехали в новую квартиру. Если раньше супруги вместе с годовалой дочерью Селин жили на окраине столицы, то теперь обосновались в квартире, расположенной в Москва-сити. Арсений уточнил, что у него не было цели перебраться именно в новомодные высотки, но он доволен выбором. «Я этому невероятно рад, потому что теперь мы живем в центре Москвы, а не на окраине, как это было раньше. Сегодня буквально первый день, когда мы, можно сказать, живем с комфортом, потому что всю неделю мы занимались переездом, жили на коробках. Теперь я очень доволен, у меня дома есть два спортзала», – похвастался сын артистки и показал подписчикам новую кухню, совмещенную с просторной гостиной.
Арсений Шульгин в новой квартире Однако подписчики предположили, что радость Шульгина связана не столько с возможностью жить в центре, сколько с тем фактом, что Арсений уехал подальше от свекра и свекрови, квартира которых располагалась в их же доме. Лиана, правда, уверяла, что с родителями они виделись не так уж часто – только по выходным, но теперь их разделяет 30 минут езды на машине, так что свидания наверняка будут происходить еще реже. «Мы с Сеней не можем на одном месте. Любим менять обстановку. Сейчас другие преимущества для нас, включая Селин. Инфраструктура»,– уточнила супруга Шульгина.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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