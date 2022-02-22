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Моргенштерн ждет ребенка

Моргенштерн ждет ребенка
Супруга певца Моргенштерна спровоцировала слухи о своей беременности. Вот уже несколько месяцев артист вместе с Диларой Зинатуллиной живет в Дубае. Говорят, рэпер не спешит вернуться на родину из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Впрочем, появились слухи, что у супругов более приятные причины. В Сети шепчутся, что 21-летняя Дилара Зинатуллина находится в положении и лишние перелеты для будущей мамы попросту небезопасны. Сама жена Моргенштерна новости о скором пополнении не комментирует. Зато в личном блоге перестала демонстрировать полуобнаженные наряды. Сейчас она все чаще появляется в свободной одежде, что только подогревает слухи о беременности. Причем, говорят, брюнетка на серьезном сроке. А вот 29-летняя Саша Черно уже задумывается о новом пополнении семейства. Вместе с супругом звезда реалити воспитывает маленького сына Стефана. Обзавестись вторым ребенком ей долгое время мешали лишние килограммы. Врачи посоветовали для легкой беременности Черно похудеть, и она сделала операцию по уменьшению желудка.
Моргенштерн с женой «Хочется второго малыша. Я очень семейный человек. Я люблю, когда все вокруг всех много. Я очень люблю большие семьи», — написала она. Борется с набором веса и 28-летняя Гоар Аветисян. Визажист добивается фигуры-мечты при помощи диет и пластической хирургии. Брюнетка перенесла ряд операций по удалению лишней кожи, а сейчас ограничивает себя в питании. Правда, без срывов не обходится. Недавно Гоар улетела на Мальдивские острова. Здесь блогер решила дать волю своим слабостям и позволила себе «запрещенку». «У меня плохая новость — я набрала три килограмма. А мне через два дня на свадьбу, где у меня очень важная роль. Еще я покрылась волдырями, и они ужасно чешутся», — негодует она, цитирует Telegram-канала «Антиглянец».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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