Названа дата премьеры девятого сезона "Холостяка" на ТНТ

Вадим Карасев

Стало известно, когда наконец стартует девятый сезон популярного шоу "Холостяк" на ТНТ. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте проекта.

Судя по появившемуся сегодня посту на странице в инстаграме, посвященной "Холостяку", премьера шоу состоится 12 марта в 21.30.



"Мы знаем, что ты будешь делать в этот вечер… Узнай и ты", - прокомментировали новость в официальном инстаграм-аккаунте шоу.

Напомним, ранее cоздатели проекта приняли решение изменить его правила в пользу участниц.

"Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк" — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять, кого она захочет больше", — заявил директор ТНТ Роман Петренко.

Недавно выяснилось, что 27-летний бизнесмен Александр Гранков оказался очередным героем шоу "Холостяк". Мужчина высказался об изменениях в правилах популярного шоу.

"Где-то в глубине души мне этого хотелось. Брать на себя такую серьезную ответственность тяжеловато. И быть в центре внимания тоже непросто. Когда появился второй парень, это была новость со знаком плюс", — заявил Александр.

По словам ведущего проекта Михаила Белянина, на ТНТ провели эксперимент — холостяков решили не показывать друг другу. О том, что происходит, они поняли лишь во время съемки.

"Вообще меня изолировать от кого-то очень легко. Я никого не замечаю, меня так воспитали, или это моя особенность — не знаю. Я не смотрю в глаза особо, даже с людьми с которыми разговариваю, тем более которых не знаю", — отметил Александр.

При этом Гранков заявил, что они абсолютно разные со вторым холостяком. "Внешне мы разные, по стилю жизни мы разные. И в выборе девушек мы разные, во вкусах разные", — цитируют Александра СМИ.

Как писал NEWSTES, ранее победительница "Холостяка" снялась с голой грудью, показав гладковыбритый лобок.

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