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Названа дата премьеры девятого сезона "Холостяка" на ТНТ

Названа дата премьеры девятого сезона "Холостяка" на ТНТ

Стало известно, когда наконец стартует девятый сезон популярного шоу "Холостяк" на ТНТ. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте проекта.

Судя по появившемуся сегодня посту на странице в инстаграме, посвященной "Холостяку", премьера шоу состоится 12 марта в 21.30.


"Мы знаем, что ты будешь делать в этот вечер… Узнай и ты", - прокомментировали новость в официальном инстаграм-аккаунте шоу.

Напомним, ранее cоздатели проекта приняли решение изменить его правила в пользу участниц. 

"Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк" — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять, кого она захочет больше", — заявил директор ТНТ Роман Петренко.

Недавно выяснилось, что 27-летний бизнесмен Александр Гранков оказался очередным героем шоу "Холостяк". Мужчина высказался об изменениях в правилах популярного шоу. 

"Где-то в глубине души мне этого хотелось. Брать на себя такую серьезную ответственность тяжеловато. И быть в центре внимания тоже непросто. Когда появился второй парень, это была новость со знаком плюс", — заявил Александр.

По словам ведущего проекта Михаила Белянина, на ТНТ провели эксперимент — холостяков решили не показывать друг другу. О том, что происходит, они поняли лишь во время съемки.


"Вообще меня изолировать от кого-то очень легко. Я никого не замечаю, меня так воспитали, или это моя особенность — не знаю. Я не смотрю в глаза особо, даже с людьми с которыми разговариваю, тем более которых не знаю", — отметил Александр.

При этом Гранков заявил, что они абсолютно разные со вторым холостяком. "Внешне мы разные, по стилю жизни мы разные. И в выборе девушек мы разные, во вкусах разные", — цитируют Александра СМИ.

Как писал NEWSTES, ранее победительница "Холостяка" снялась с голой грудью, показав гладковыбритый лобок.

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По материалам: uposters.ru

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