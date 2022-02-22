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Никита Джигурда был в шоке, когда побывал в ДНР и ЛНР

Никита Джигурда был в шоке, когда побывал в ДНР и ЛНР
Актер Никита Джигурда решил все посмотреть своими глазами. Артист в Instagram поделился кадрами, на которых он находится в шести километрах от центра Донецка на Киевском проспекте. «Это даже не окраина Донецка — Киевский проспект. На земле — осколки, деревья иссечены, как елки. Можно поймать осколки, поэтому здесь никто не живет. Вот это все Донецк. И это все сделали бизнесмены», высказался Никита Джигурда. Как отметил Никита Джигурда, все дома разрушены и полуразрушены от прицельного огня «безбашенных хлопцев, палящих по мирным жителям».
Никита Джигурда «Когда-то Киевский проспект блистал своей красотой. Теперь сами видите! Кому война — горе, а кому — бизнес на крови», — заметил Никита Джигурда. «Я своими глазами видел разрушенные, покинутые людьми домА, всего в ШЕСТИ километрах от центральной площади ДОНЕЦКА!🔳 При этом находятся циничные гОловы, которые заявляют о том, что защитники ДОНБАСА сами бомбят своих мирных жителей!!🥲 Увы, украинские продажные политики сами всё просрали… Но, по крайней мере, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, есть надежда на то, что гибель невинных взрослых и детей ДОНБАССА прекратится!!!👁❤️👁», эмоционально выразился артист. Напомним, что ситуация в Донбассе снова обострилась в последние дни. Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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