Новинка в Game Pass — игра Roboquest стала доступна по подписке на PC





Сегодня по подписке PC Game Pass стала доступна игра Roboquest, в рамках ранней версии. Проект добавили в подписку сразу после релиза в Microsoft Store, но в Steam игра доступна уже с 2020 года.

Roboquest — это шутер от первого лица, в который можно играть в одиночку или в кооперативе до двух человек. В игре большое количество разнообразного оружия, случайная генерация уровней, возможность улучшать и развивать своего персонажа. Игра имеет «Очень положительные» отзывы в Steam.

Roboquest (Game Preview)

Roboquest — это быстрый FPS Roguelite в выжженном мире будущего.

Перейти в Microsoft Store

Обратим внимание, что еще в июне 2021 года разработчики Roboquest анонсировали выход в раннем доступе игры на Xbox One и Xbox Series X | S, в день релиза на консолях ее обещают добавить в Game Pass. Когда состоится релиз Roboquest на Xbox — пока неизвестно.

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