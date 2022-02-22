Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Новые административные меры не позволят перевозчикам уходить от ответственности

Новые административные меры не позволят перевозчикам уходить от ответственности

Новые административные меры не позволят перевозчикам уходить от ответственности

01:27  Автор: Екатерина Куминова


Законопроект: № 814541-7



Поправки в КоАП, усиливающие административную ответственность за незаконную деятельность в области пассажирских перевозок, Госдума планирует рассмотреть в рамках весенней сессии.

Инициатива разработана по поручению Президента и внесена в Государственную думу еще в октябре 2019 году.

На протяжении 2016-2018 годов Роспотребнадзор фиксировал стабильный рост административных правонарушений при использовании автобусов, трамваев и троллейбусов.

Чаще всего пассажирские перевозки осуществлялись при отсутствии карты маршрута. Число таких нарушений выросло в 1,2 раза за три года и составило 6072 случая. Посадку и высадку в неположенном месте в 2018 году осуществляли 4507 раз, что в 2 раза чаще, чем в 2016-м.

Отсутствие такого административного наказания, как дисквалификация, позволяет осуществлять схему, по которой одно физическое лицо, являясь учредителем или руководителем нескольких юридических лиц, в случае приостановления деятельности одной компании передает транспортные средства по договору аренды другой.

Бизнесу хотят упростить получение права на регулярные перевозки пассажиров


Авторы законопроекта намерены покончить с такими схемами. Для этого в статьи 3.11, 11.33 и 14.1.2 КоАП предлагается внести положения, устанавливающие для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации за повторное или грубое нарушение условий лицензии в области автобусных перевозок пассажиров и иных лиц. Предлагается также наделить суд правом вынесения постановления об административном наказании в виде конфискации транспортного средства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#транспорт #бизнес


282
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать
Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Глюкоза показала свой новый купальник
Глюкоза показала свой новый купальник
Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на Xbox
Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на
Релиз Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef запланирован на лето 2022 года
Релиз Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef запланирован на
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Елена Лядова отсудила деньги за свою кухню
Елена Лядова отсудила деньги за свою кухню
Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после рождения дочери
Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после
Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым
Ирина Алферова заступилась за дочь и ее мужа, которых считают антиваксерами
Ирина Алферова заступилась за дочь и ее мужа, которых считают
В Москве заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев
В Москве заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)

Топ на сегодня

Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие в ресторане
Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
Анастасия Волочкова показалась с еще одним любовником
Анастасия Волочкова показалась с еще одним любовником
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву

Еще по теме

За нарушения при перевозках пассажиров хотят усилить санкции
Ответственность за нелегальные пассажирские перевозки предложили ужесточить
В Госдуму внесли проект о конфискации транспорта у нелегальных перевозчиков
Правительство предложило конфисковать автобусы за незаконные перевозки