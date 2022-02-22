Новые административные меры не позволят перевозчикам уходить от ответственности

01:27 Автор: Екатерина Куминова

Законопроект: № 814541-7

Поправки в КоАП, усиливающие административную ответственность за незаконную деятельность в области пассажирских перевозок, Госдума планирует рассмотреть в рамках весенней сессии.

Инициатива разработана по поручению Президента и внесена в Государственную думу еще в октябре 2019 году.

На протяжении 2016-2018 годов Роспотребнадзор фиксировал стабильный рост административных правонарушений при использовании автобусов, трамваев и троллейбусов.

Чаще всего пассажирские перевозки осуществлялись при отсутствии карты маршрута. Число таких нарушений выросло в 1,2 раза за три года и составило 6072 случая. Посадку и высадку в неположенном месте в 2018 году осуществляли 4507 раз, что в 2 раза чаще, чем в 2016-м.

Отсутствие такого административного наказания, как дисквалификация, позволяет осуществлять схему, по которой одно физическое лицо, являясь учредителем или руководителем нескольких юридических лиц, в случае приостановления деятельности одной компании передает транспортные средства по договору аренды другой.

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Авторы законопроекта намерены покончить с такими схемами. Для этого в статьи 3.11, 11.33 и 14.1.2 КоАП предлагается внести положения, устанавливающие для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации за повторное или грубое нарушение условий лицензии в области автобусных перевозок пассажиров и иных лиц. Предлагается также наделить суд правом вынесения постановления об административном наказании в виде конфискации транспортного средства.

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