Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам





На этой неделе, 25 февраля, состоится релиз Elden Ring. Давно ожидаемый проект FromSoftware уже можно предварительно загрузить на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а на других платформах его предзагрузка должна стартовать уже в ближайшие дни.

Студия FromSoftware опубликовала информацию, в какое время игра Elden Ring станет доступна в разных регионах на разных игровых устройствах. В России на консолях (Xbox, Playstation) игра станет доступна 25 февраля в 00:00 по московскому времени. На PC в России игра Elden Ring станет доступна 25 февраля в 02:00 по московскому времени. Ниже можно видеть карту, которая позволяет узнать время для разных регионов.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

So that you may know, and in knowing, plan your actions.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 21, 2022



Напомним, что обзоры на Elden Ring появятся за пару дней до релиза игры. Но ранее журналисты уже опубликовали свои превью.