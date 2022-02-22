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Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам

Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам


На этой неделе, 25 февраля, состоится релиз Elden Ring. Давно ожидаемый проект FromSoftware уже можно предварительно загрузить на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а на других платформах его предзагрузка должна стартовать уже в ближайшие дни.

Студия FromSoftware опубликовала информацию, в какое время игра Elden Ring станет доступна в разных регионах на разных игровых устройствах. В России на консолях (Xbox, Playstation) игра станет доступна 25 февраля в 00:00 по московскому времени. На PC в России игра Elden Ring станет доступна 25 февраля в 02:00 по московскому времени. Ниже можно видеть карту, которая позволяет узнать время для разных регионов.


Напомним, что обзоры на Elden Ring появятся за пару дней до релиза игры. Но ранее журналисты уже опубликовали свои превью.

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По материалам: newxboxone

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