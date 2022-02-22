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Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным — доходы снизились

Paradox Interactive отчитывается об успехах: год был неудачным — доходы снизились


Paradox Interactive стала очередной игровой компанией, которая отчиталась об успехах за минувший квартал (октября-декабрь 2021 года) и за весь прошедший год в целом. Генеральный директор Фредрик Вестер отмечает в отчете, что год был сложным, а результаты неудовлетворительными:

2021 год был сложным для Paradox Interactive. Слишком мало релизов, низкое качество некоторых из наших релизов и несколько закрытых проектов привели к тому, что результаты за весь год нас далеко не удовлетворили.

Выручка компании за 2021 год снизилась на 19%, в сравнении с 2020 годом. Общая выручка за 2021 год составила 1447.5 млн шведских крон (около $155,2 млн). В отчете говорится о проектах, которые были отменены — на них компания потратила 26.2 млн шведских крон (около $2,8 млн).

Paradox Interactive отмечает, что вовремя среагировала на проблемы и во второй половине 2021 года внесла изменения в принципы ведения бизнеса. Говорится, это помогло исправить ситуацию, что стало понятно из результатов четвертого квартала 2021 года. Основной доход в четвертом квартале 2021 года издательству принесли игры Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV и Stellaris.

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По материалам: newxboxone

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