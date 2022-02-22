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"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"

"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"

В сети активно обсуждают новую обложку журнала Maxim, который вчера представил публике специальный "женский номер". Героями мартовского выпуска стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах — все трое примерили майки-алкоголички и джинсы.


Сергей Бурунов, Михаил Лабковский и Niletto

Maxim в очередной раз подтверждает репутацию самого щедрого журнала в истории: мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!

— анонсировали номер в инстаграме издания.

В телеграм-каналах такой "подарок" оценили не все.

То есть это лучшее, что может предложить журнал Maxim российским женщинам в специальном женском номере? Печально, девочки,

— написала Катя Федорова, автор телеграм-канал Good Morning, Karl.


Другие же, кажется, решили, что это настолько плохо, что даже хорошо.

Кажется, Maxim попал в самое яблочко, когда делал эту обложку. Женщины в комментариях в полном восторге. Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа,

— отметил канал "Дьявол носит H&M".

В комментариях в инстаграме многие подписчицы действительно были щедры на эмодзи в виде огоньков и сердец, но были и недовольные.

Если это лучшие мужчины страны, я искренне сочувствую российским женщинам.

Вместо Niletto надо было какого-нибудь спившегося Лепса пригласить. Вышло бы трио "Прощай, либидо!"

— написали пользователи.

Других не устроил кастинг.

Где Галкин?

— возмутилась одна из читательниц.

Мужчины — это не только о мускулах. Это об уме, о юморе, о профессионализме и любви к жизни. Отличный, просто потрясающий ход,

— отметили в комментариях те, кому обложка понравилась.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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