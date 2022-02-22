"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
В сети активно обсуждают новую обложку журнала Maxim, который вчера представил публике специальный "женский номер". Героями мартовского выпуска стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах — все трое примерили майки-алкоголички и джинсы.
Maxim в очередной раз подтверждает репутацию самого щедрого журнала в истории: мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!
— анонсировали номер в инстаграме издания.
В телеграм-каналах такой "подарок" оценили не все.
То есть это лучшее, что может предложить журнал Maxim российским женщинам в специальном женском номере? Печально, девочки,
— написала Катя Федорова, автор телеграм-канал Good Morning, Karl.
Другие же, кажется, решили, что это настолько плохо, что даже хорошо.
Кажется, Maxim попал в самое яблочко, когда делал эту обложку. Женщины в комментариях в полном восторге. Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа,
— отметил канал "Дьявол носит H&M".
В комментариях в инстаграме многие подписчицы действительно были щедры на эмодзи в виде огоньков и сердец, но были и недовольные.
Если это лучшие мужчины страны, я искренне сочувствую российским женщинам.
Вместо Niletto надо было какого-нибудь спившегося Лепса пригласить. Вышло бы трио "Прощай, либидо!"
— написали пользователи.
Других не устроил кастинг.
Где Галкин?
— возмутилась одна из читательниц.
Мужчины — это не только о мускулах. Это об уме, о юморе, о профессионализме и любви к жизни. Отличный, просто потрясающий ход,
— отметили в комментариях те, кому обложка понравилась.