Планы по развитию Fallout 76 в 2022 году: игроков ждет 4 крупных обновления





Разработчики из Bethesda Game Studios представили планы по развитию многопользовательской игры Fallout 76 на ближайший год. В 2022 году планируется релиз 4 крупных обновлений для Fallout 76:

«Захватчики извне» (1 марта, весна). Игроков в Fallout 76 ждут инопланетные захватчики и целый ряд событий и заданий, связанных с этим. Важно сказать, что после обновления игроки смогут получать очки S.C.O.R.E. в мирах Fallout Worlds.«Испытание на прочность» (лето). В игре появится гладиаторская арена, где можно будет сражаться с роботами. Добавят новые события и обновления для игроков с Fallout 1st.«Экспедиция в Питт» (осень). С этим обновлением у игроков впервые появится возможность покинуть Аппалачию и отправиться в Питтсбург. Игроков ждет новая сюжетная кампания.«Гастроли Nuka-World». В игре появится выездное шоу парка развлечений и новый тематический босс.

Отметим, что выход каждого обновления будет сопровождаться новыми событиями, косметикой и другим контентом.