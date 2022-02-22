Почти 20 км дорог к школам отремонтируют в Кургане

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кургане в 2022 году отремонтируют почти 20 км ведущих к образовательным учреждениям дорог как в центральной части города, так и в его микрорайонах, сообщает ТАСС.

Всего в областном центре планируется привести к нормативам 12 объектов улично-дорожной сети, ведущих к общеобразовательным и дошкольным учреждениям. Кроме ремонта проезжей части, дополнительно проектируются перильные ограждения, светофоры и пешеходные переходы.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» реализуется с 2019 года. В рамках поручений президента РФ о достижении новых национальных целей развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».