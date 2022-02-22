Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!

При выборе имени для ребёнка, родителям стоит обращать внимание не только на редкость и красоту звучания, но и на наличие разнообразных дразнилок. Хотя, наверное, практически у каждого имени есть свой набор ассоциаций, которые повторяет каждый третий. В Твиттере решили это обсудить, и обсуждение превратилось в своеобразную викторину.

Пользователь Твиттера предложил другим рассказать о своём имени, не называя его

Самого автора твита зовут Султан Сулейманов (и как тут не вспомнить сериал «Великолепный век»). Предлагаем вам взглянуть на ответы пользователей и реакции других на их имена.

Кто там расхищал гробницы?

Несмотря на то, что расхитительницей границ была Лара, Лорам, видимо, тоже достаётся.

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Автор статьи, которую тоже зовут Диана, подтверждает: Диана и Дина — разные имена, и их обладательниц ужасно раздражает, что их путают.

Какой всё-таки вариантПесня, которая заиграет у вас в головеСпасибо, Агния БартоОт любителей каламбуровТили-тили трали-валиВопросы от фанатов «Снежной королевы»Бедный Берлиоз…

А вы можете рассказать о своём имени, не называя его? Пишите в комментариях!