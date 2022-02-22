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Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!

Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!

При выборе имени для ребёнка, родителям стоит обращать внимание не только на редкость и красоту звучания, но и на наличие разнообразных дразнилок. Хотя, наверное, практически у каждого имени есть свой набор ассоциаций, которые повторяет каждый третий. В Твиттере решили это обсудить, и обсуждение превратилось в своеобразную викторину.


Пользователь Твиттера предложил другим рассказать о своём имени, не называя его

Самого автора твита зовут Султан Сулейманов (и как тут не вспомнить сериал «Великолепный век»). Предлагаем вам взглянуть на ответы пользователей и реакции других на их имена.


Кто там расхищал гробницы?

Несмотря на то, что расхитительницей границ была Лара, Лорам, видимо, тоже достаётся.


Валентины страдают!


А мать их София?

Хорошо, что не про морскую черепашку

Картинка со звуком

Москва слезам не верит

Подборка про Кать




Между принцессой и собакой

Автор статьи, которую тоже зовут Диана, подтверждает: Диана и Дина — разные имена, и их обладательниц ужасно раздражает, что их путают.


Какой всё-таки вариант

Песня, которая заиграет у вас в голове

Спасибо, Агния Барто

От любителей каламбуров

Тили-тили трали-вали

Вопросы от фанатов «Снежной королевы»

Бедный Берлиоз…

А вы можете рассказать о своём имени, не называя его? Пишите в комментариях!


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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