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Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля

Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля


Студия FromSoftware завершает последние приготовления к релизу Elden Ring. Выход проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах запланирован на 25 февраля, на консолях игра станет доступна прямо в полночь. Сегодня разработчики представили релизный трейлер Elden Ring, который можно видеть ниже.


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Напомним, что обзоры Elden Ring пока не появились — их опубликуют журналисты завтра, 23 февраля. Но уже по превью авторитетных СМИ можно сделать вывод, что игра претендует на высокие оценки.

Ранее студия FromSoftware представила обзорный трейлер Elden Ring, а на приставках Xbox One и Xbox Series X | S проект уже доступен для предварительной загрузки — для игроков, которые оформили его предзаказ.

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По материалам: newxboxone

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