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Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать ожидания школьников и их родителей - Сергей Кравцов

Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать ожидания школьников и их родителей - Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл первое расширенное заседание оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по реализации программы «Модернизация школьных систем образования». В нём приняли участие представители партии «Единая Россия», члены Общественного совета при Минпросвещения России, депутаты Государственной Думы, а также представители общественно-политического движения «Объединение родителей» и блогеры, пишущие об образовании, сообщает Минпросвещения России.

Сергей Кравцов назвал программу развития школьной инфраструктуры беспрецедентной по срокам и масштабу и выразил уверенность в том, что она должна проходить максимально качественно и оправдывать ожидания школьников и родителей.

«Отдельно хочу поблагодарить партию «Единая Россия», которая выступает площадкой для диалога с родительской общественностью и со всеми заинтересованными сторонами. Эта программа – прямое поручение Президента нашей страны, и до 2026 года не менее 7300 зданий общеобразовательных организаций преобразуются в современные модернизированные школьные инфраструктуры», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

Сергей Кравцов напомнил, что в состав региональных общественных организаций важно включать представителей Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями.

«Доступность образовательной среды – наш приоритет», – отметил Сергей Кравцов.

Заместитель Министра просвещения Андрей Николаев обозначил актуальные задачи программы модернизации школьного образования, которые должны учитывать в регионах.

«В документах прописаны обязательства, которые должны выполнять субъекты Федерации: антитеррористическая защищённость, повышение квалификации педагогов, привлечение учащихся и родительского сообщества, обновление фонда учебных пособий», – информировал Андрей Николаев.

Врио директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Надежда Статура подчеркнула, что «проект по модернизации школьной системы должен стать прорывным в области развития образования».

Руководитель Федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры, Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко информировала, что штаб создан не только для того, чтобы контролировать, но и для того, чтобы помочь в реализации Федеральной программы по капитальному ремонту школ.

«Для того чтобы сделать это эффективно, нужно отработать стандарт взаимодействия всех участников образовательных отношений вокруг решения нашей общей задачи – осуществления контроля за созданием соответствующей современным стандартам образовательной среды. Для реализации этой задачи нами предложен проект «Школа мечты». Это цикл программ, в котором на реальных примерах ремонта объектов будет показано, какой должна и может быть современная российская школа в XXI веке, чтобы в ней хотелось учить и учиться; как в рамках ограниченного бюджета создать комфортное и функциональное пространство, отвечающее потребностям учителей и учеников и советующее современным стандартам. Мы создадим наглядное интерактивное пособие для российских школ – от подачи заявки до реализации проекта – и предложим готовые решения, которые можно применить в любой российской школе. К разработке проектов будут привлечены ведущие российские архитекторы и дизайнеры», – заявила Наталья Кравченко.

Депутат Государственной Думы, координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Алёна Аршинова подчеркнула, что партия «Единая Россия» активно включилась в ход реализации программы по модернизации образовательного пространства и теперь устанавливает контроль за графиком выполнения работ.

«Наша задача – сделать все возможное, чтобы идея, которая была поддержана Президентом, была выполнена на отлично. Для этого за каждым объектом мы закрепим депутатов, которые будут отслеживать процесс и график приёмки объектов. Работа должна быть чёткой и синхронизированной», – резюмировала Алёна Аршинова.

# Общество

По материалам: edu.ru

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