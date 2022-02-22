Прохор Шаляпин признался, что бил жену

Певец Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с первой женой. Артист раскрыл подробности своего первого брака. 38-летний Прохор Шаляпин не отрицает, что между ним и 66-летней Ларисой Копенкиной случались ссоры. Артист заверил, что не причинял боль экс-возлюбленной. Прохор расстался с Ларисой в 2015 году. Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Звезда ток-шоу накануне шокировала публику откровениями о своих трех браках. По словам Копенкиной, все мужья временами поднимали на нее руку. Москвичка рассказала, как один из таких скандалов закончился разбирательством с полицией. Выпускник «Фабрики звезд – 6» заверил, что за все годы жизни с Ларисой ни разу не позволил себе причинить ей боль. По словам Шаляпина, между ними случались только шуточные драки. «Мне неинтересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа. Только подушкой по голове бил. Несколько раз. Мы шутили так, играли. Собственно всё», — пояснил Прохор.Прохор Шаляпин Телеведущий не отрицает, что между ними в браке случались конфликты. Шаляпин подчеркнул, что жена могла его вывести, но он никогда не переходил от слов к действиям. «Мы стали друг другу угрожать, но дальше слов это, к счастью, не пошло», — цитирует артиста «Телепрограмма». Копенкина была первой женой певца. Шаляпин познакомился с ней в 2012 году, а уже через несколько месяцев пара сыграла свадьбу. Причиной их расставания стала измена Прохора с моделью Анной Калашниковой. Исполнитель женился во второй раз в 2021 году. Его избранницей стала 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис. Но семейное счастье пары рухнуло через два месяца. Татьяна заразилась коронавирусной инфекцией. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Уроженец Волгограда оправился от переживаний и старается с оптимизмом смотреть в будущее. Певец сменил имидж и приобрел новый автомобиль премиум-класса.