Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО

21:22 Автор: Жанна Звягина

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во вторник призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что Россия категорически возражает против приема Украины в Североатлантический альянс. «И есть аргументация, я уже говорил. Мы исходим из того, что говорят в западных столицах», — сказал он.

Накануне глава государства в ходе обращения к россиянам заявил, что основным противником НАТО является Россия, а плацдармом для удара будет служить Украина. По его оценке, военному блоку не нужна такая большая страна как Россия, и в этом содержатся ответы на все вопросы.

В декабре Министерство иностранных дел России опубликовало проекты документов с предложениями Западу по гарантиям безопасности. Согласно одному из проектов, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооруженного нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приема в военный блок государств, ранее входивших в СССР.

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1 февраля Владимир Путин заявил, что из ответа США по гарантиям безопасности понятно, что принципиальные озабоченности России в нем были проигнорированы.

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