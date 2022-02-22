Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox





Ожидаемую игру Fall Guys на приставках Xbox обещали выпустить еще летом 2021 года, но разработчики уже неоднократно переносили релиз. В 2022 году новостей про версию проекта для Xbox не было, и сегодня они появились.

На официальном сайте игры Fall Guys разработчики сообщили радостную для игроков новость — в проекте наконец-то появился кроссплатформенный мультиплеер. Играть вместе теперь могут пользователи PC и Playstation. В будущем к ним смогут присоединиться в общем мультиплеере и игроки с Xbox и Nintendo Switch, но не сейчас.

В сообщении в блоге разработчиков Fall Guys говорится, что они «завершают разработку» версий для Xbox и Switch, но пока точная дата выхода этих версий игры все еще не называется.

Помимо выхода общего мультиплеера, сегодняшнее обновление Fall Guys привносит в игру новый режим Sweet Thieves, а также целый ряд исправлений ошибок.