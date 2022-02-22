Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox

Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox


Ожидаемую игру Fall Guys на приставках Xbox обещали выпустить еще летом 2021 года, но разработчики уже неоднократно переносили релиз. В 2022 году новостей про версию проекта для Xbox не было, и сегодня они появились.

На официальном сайте игры Fall Guys разработчики сообщили радостную для игроков новость — в проекте наконец-то появился кроссплатформенный мультиплеер. Играть вместе теперь могут пользователи PC и Playstation. В будущем к ним смогут присоединиться в общем мультиплеере и игроки с Xbox и Nintendo Switch, но не сейчас.

В сообщении в блоге разработчиков Fall Guys говорится, что они «завершают разработку» версий для Xbox и Switch, но пока точная дата выхода этих версий игры все еще не называется.

Помимо выхода общего мультиплеера, сегодняшнее обновление Fall Guys привносит в игру новый режим Sweet Thieves, а также целый ряд исправлений ошибок.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO
Издательство 2K выпустит футбол и другие спортивные игры по LEGO
Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем, кто к нам обратится"
Депутат Стенякина: "Мы оказывали и будем оказывать помощь всем,
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной 10-часовой версии
GRID Legends уже доступна по подписке Game Pass Ultimate в пробной
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать ожидания школьников и их родителей - Сергей Кравцов
Программа модернизации школьных систем образования должна оправдать
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап Гран-при в Киеве
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии
Младший сын Валерии рассказал о радостном событии

Топ на сегодня

Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности

Еще по теме

Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Новая бесплатная карта в Human: Fall Flat на Xbox — «Лаборатория»
Clockwork Aquario доберется до приставок Xbox этим летом
Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки