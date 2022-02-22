Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР

РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР

В рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ Российский Красный Крест (РКК) начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Счет для сбора пожертвований открыт на сайте мывместе.рф и сайте РКК.

Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры клубов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодежки ОНФ", представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД "Волонтеры-медики" и других добровольческих объединений. 


Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече эвакуируемых из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

"Ростовская область первой начала принимать эвакуируемых людей, количество беженцев здесь наибольшее – поэтому собранные средства будут направлены на помощь в этом регионе. Но помогать и размещать у себя беженцев готовы и другие субъекты РФ. Получаемую помощь, при запросе, мы готовы будем распределять и на другие регионы, чтобы никто не остался без поддержки", - сказал председатель РКК Павел Савчук.

"Ростовская область принимает сейчас большое число вынужденных переселенцев из Донбасса. Рядовые граждане и общественные организации активно помогают прибывшим к нам людям. Я благодарю многочисленных волонтёров и всех неравнодушных. На Дону всегда протягивали руку помощи всем, кто в этом нуждался. С готовностью делаем это и сейчас. И я уверен, мы обязательно все вместе справимся с этой бедой", – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе. Собранные средства будут направленные на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.

беженцы Российский Красный Крест
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Масштабное обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S уже доступно
Масштабное обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S
Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления, FOV и прочее
Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления,
Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
Анна Цуканова-Котт заинтриговала снимками в свадебном платье
Анна Цуканова-Котт заинтриговала снимками в свадебном платье
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Мужчина понял, что в его доме таятся секреты, когда его кот начал себя странно вести и был прав
Мужчина понял, что в его доме таятся секреты, когда его кот начал
Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam
Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля

Топ на сегодня

Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности

Еще по теме

Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Волонтеры против коронавируса: в России стартовала масштабная акция #МыВместе
Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе
#МЫВМЕСТЕ: волонтеры выполнили уже более 10 тысяч запросов от пожилых людей