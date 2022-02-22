РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР

Вадим Карасев

В рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ Российский Красный Крест (РКК) начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Счет для сбора пожертвований открыт на сайте мывместе.рф и сайте РКК.

Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры клубов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодежки ОНФ", представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД "Волонтеры-медики" и других добровольческих объединений.

Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече эвакуируемых из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.



"Ростовская область первой начала принимать эвакуируемых людей, количество беженцев здесь наибольшее – поэтому собранные средства будут направлены на помощь в этом регионе. Но помогать и размещать у себя беженцев готовы и другие субъекты РФ. Получаемую помощь, при запросе, мы готовы будем распределять и на другие регионы, чтобы никто не остался без поддержки", - сказал председатель РКК Павел Савчук.

"Ростовская область принимает сейчас большое число вынужденных переселенцев из Донбасса. Рядовые граждане и общественные организации активно помогают прибывшим к нам людям. Я благодарю многочисленных волонтёров и всех неравнодушных. На Дону всегда протягивали руку помощи всем, кто в этом нуждался. С готовностью делаем это и сейчас. И я уверен, мы обязательно все вместе справимся с этой бедой", – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе. Собранные средства будут направленные на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.

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