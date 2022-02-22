Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на этап Гран-при в Киеве

Вадим Карасев

Сборная России по художественной гимнастике в связи с политической ситуацией не будет участвовать в киевском этапе Гран-при, рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", - заявила она в интервью РИА "Новости".

Киевский этап Гран-при по художественной гимнастике должен пройти с 14 по 15 марта. Заявление главы ВФХГ прозвучало на следующий день после того, как Россией был признан суверенитет Донецкой и Луганской народной республик.

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