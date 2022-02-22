Session: Skate Sim получает крупное обновление, но игра все еще в Game Preview





Уже почти 2 года игра Session: Skate Sim находится на стадии Game Preview на приставках Xbox и в «раннем доступе» в Steam. Проект масштабно развивается, и сегодня он получил крупное обновление, которое разработчики сопроводили новым трейлером — его можно видеть ниже.

Обновление исправляет массу ошибок и проблем, а вместе с тем делает лучше физику и анимацию. Естественно, не обошлось без нового контента: 2 новые карты — NYC Bronx: Jerome Avenue Banks и FDR Park, 5 новых персонажей — реальных скейтбордистов, новая механика Leg Work (позволяет увеличивать вращение в нижней части тела), изменение настроек сложности и многое другое.

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Разработчики Session: Skate Sim пока не делятся подробностями, когда планируют полноценный релиз игры. Сейчас в Microsoft Store ее можно купить со скидкой, плюс игроки могут предварительно бесплатно опробовать симулятор скейтборда в рамках пробной версии.

Session: Skate Sim (Game Preview)

Вдохновленная 1990-ми годами — золотым веком уличного скейтбординга — игра Session: Skate Sim была сделана, чтобы дать вам возможность почувствовать себя настоящими скейтбордистами и окунуться в их культуру

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