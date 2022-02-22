Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Слуцкий: Запад втягивает Россию в военные действия

Слуцкий: Запад втягивает Россию в военные действия

10:31  Автор: Анна Шушкина



Россия находится в ситуации чудовищной провокации со стороны Запада, который использует украинцев, и в первую очередь жителей Донецка и Луганска, для втягивания нашей страны в военные действия. Об этом сказал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам совместного заседания двух комитетов по вопросам ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Сегодня, 22 февраля, в Госдуме будут рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик, а также рассмотреть возможность заключения договоров о дружбе и сотрудничестве с Россией, включая взаимодействие в оборонной сфере.

В тот же день глава государства на церемонии в Кремле подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также договоры с ними о дружбе и взаимопомощи. До этого он провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, на котором обсудил вопрос о признании ЛНР и ДНР.

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР


«На заседании Комитета по международным делам и Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками депутаты единогласно проголосовали за ратификацию обоих договоров. Сейчас эти решения будут рассмотрены Советом Госдумы», — сказал Слуцкий.

Скорее всего, пленарное заседание откроется с рассмотрения двух ратификационных досье, сказал политик. По его словам, признание независимости двух республик и заключение с ними договоров — это знаковое историческое событие, так же как и возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань — в состав России. Он считает, что законопроекты о ратификации договоров будет поддержаны в Госдуме единогласно.

«Мы находимся в ситуации чудовищной провокации Запада, который использует 40 с лишним миллионов украинцев, и в первую очередь жителей двух регионов Новороссии — Донецка и Луганска, как макроинструмент для деформации образа нашей страны… Речь идет о втягивании России в военные действия для того, чтобы было, как в 2008 году…», — сказал депутат. Он напомнил, что тогда режим Саакашвили напал на Цхинвал, а всем было объявлено, что Россия напала на маленькую Грузию вероломным образом в дни олимпийского перемирия.

Владимир Джабаров: Новый статус даст возможность Донбассу восстановить свои границы


В результате признания независимости ЛНР и ДНР и заключения договоров с ними в отношении России могут быть санкции и какие-то другие непростые для нашей страны последствия, считает Слуцкий. «Это все, вместе взятое, не идет в сравнение с жизнями людей, которые будут спасены в результате принятого президентом решения. Оно абсолютно правильное и выверенное», — полагает Слуцкий.

Чудовищные двойные стандарты, применяемые Западом по отношению к нашей стране, и ситуация, которая с каждым днем все более и более нагнетается и становится угрожающей для людей в Донецке и Луганске, по сути дела, предопределили вчерашнее решение президента. «Уверен, оно будет единогласно закреплено решением Госдумы», — заключил политик.



#Донбасс #международные отношения


223
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Для работы над новым Quake или DOOM студия id Software серьезно расширяется
Для работы над новым Quake или DOOM студия id Software серьезно
Распродажи игр и DLC для Xbox в Microsoft Store — около 400 позиций со скидками, до 1 марта
Распродажи игр и DLC для Xbox в Microsoft Store — около 400 позиций
Кармические задачи Тельцов и пути их решения
Кармические задачи Тельцов и пути их решения
Модная битва. Иван Ургант против Ариана Романовского
Модная битва. Иван Ургант против Ариана Романовского
Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Лера Кудрявцева насмешила фанатов своими покупками
Лера Кудрявцева насмешила фанатов своими покупками
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Планы по развитию Fallout 76 в 2022 году: игроков ждет 4 крупных обновления
Планы по развитию Fallout 76 в 2022 году: игроков ждет 4 крупных
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Эти 5 игр уже заявлены к выходу в марте в Game Pass
Эти 5 игр уже заявлены к выходу в марте в Game Pass
Завтра выпустят патч 1.5 для Assassin’s Creed Valhalla, с новым уровнем сложности
Завтра выпустят патч 1.5 для Assassin’s Creed Valhalla, с новым

Топ на сегодня

Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану пассажира
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану
В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов
В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)

Еще по теме

Международный комитет Госдумы возглавит представитель ЛДПР Слуцкий
В государственной думе сообщили о намерении депутатов посетить Сирию
Слуцкий считает оправданной приостановку сотрудничества в ядерной сфере
Руководство Госдумы и главы комитетов будут чаще ездить за границу