Слуцкий: Запад втягивает Россию в военные действия

10:31 Автор: Анна Шушкина

Россия находится в ситуации чудовищной провокации со стороны Запада, который использует украинцев, и в первую очередь жителей Донецка и Луганска, для втягивания нашей страны в военные действия. Об этом сказал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам совместного заседания двух комитетов по вопросам ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Сегодня, 22 февраля, в Госдуме будут рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик, а также рассмотреть возможность заключения договоров о дружбе и сотрудничестве с Россией, включая взаимодействие в оборонной сфере.

В тот же день глава государства на церемонии в Кремле подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также договоры с ними о дружбе и взаимопомощи. До этого он провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, на котором обсудил вопрос о признании ЛНР и ДНР.

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

«На заседании Комитета по международным делам и Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками депутаты единогласно проголосовали за ратификацию обоих договоров. Сейчас эти решения будут рассмотрены Советом Госдумы», — сказал Слуцкий.

Скорее всего, пленарное заседание откроется с рассмотрения двух ратификационных досье, сказал политик. По его словам, признание независимости двух республик и заключение с ними договоров — это знаковое историческое событие, так же как и возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань — в состав России. Он считает, что законопроекты о ратификации договоров будет поддержаны в Госдуме единогласно.

«Мы находимся в ситуации чудовищной провокации Запада, который использует 40 с лишним миллионов украинцев, и в первую очередь жителей двух регионов Новороссии — Донецка и Луганска, как макроинструмент для деформации образа нашей страны… Речь идет о втягивании России в военные действия для того, чтобы было, как в 2008 году…», — сказал депутат. Он напомнил, что тогда режим Саакашвили напал на Цхинвал, а всем было объявлено, что Россия напала на маленькую Грузию вероломным образом в дни олимпийского перемирия.

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В результате признания независимости ЛНР и ДНР и заключения договоров с ними в отношении России могут быть санкции и какие-то другие непростые для нашей страны последствия, считает Слуцкий. «Это все, вместе взятое, не идет в сравнение с жизнями людей, которые будут спасены в результате принятого президентом решения. Оно абсолютно правильное и выверенное», — полагает Слуцкий.

Чудовищные двойные стандарты, применяемые Западом по отношению к нашей стране, и ситуация, которая с каждым днем все более и более нагнетается и становится угрожающей для людей в Донецке и Луганске, по сути дела, предопределили вчерашнее решение президента. «Уверен, оно будет единогласно закреплено решением Госдумы», — заключил политик.

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