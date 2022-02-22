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Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости

Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Заслуженный тренер по фигурному катанию, 75-летняя Татьяна Тарасова опубликовала архивный снимок. Татьяна Тарасова недавно отметила юбилей, на котором побывала даже Алла Пугачева. Гостей именинница принимала, сидя в инвалидном кресле. Тарасова призналась, что по совету Водорезовой наняла приходящего реабилитолога. Врач помогает ей справляться с обязательным комплексом упражнений, но и они даются тренеру непросто. «Нужно самой, нужно себя заставлять, хотя это и тяжело, и невозможно, и больно. Хочется немножко еще самой походить!» — пожаловалась Татьяна Тарасова. А сегодня Тарасова поделилась в  Instagram архивным кадром, где ее запечатлели молодой, озорной и энергичной в компании продюсера Семена Могилевского. Заслуженный тренер СССР сделала руки в боки и кокетливо выдвинула коленку вперед, позируя перед фотографом, а лицо ее озарилось харизматичной улыбкой.
Татьяна Тарасова и Семен Могилевский «Привет из прошлого. С Семёном Могилевским», - подписала фото Тарасова. Поклонники Татьяны Анатольевны пришли в восторг от внешности спортсменки в былое время. «Вау, какая красотка, Татьяна Анатольевна! Прелесть👏❤️❤️❤️», «Даа, вы всегда были эффектны 👏», «Татьяна Анатольевна, ну модель!!! Красавица❤️ здоровья Вам», «Татьяна Анатольевна !!! Вы крутяк !!! 💯👍👍🤗», «Красавица, сегодня Вы, тоже, выглядите красиво, будьте здоровы, любимица народная❤️👏🏻💐» — восхитились пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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